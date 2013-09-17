Гривня на межбанке продолжает падать

Во вторник, 17 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару снизились до 8,1870/8,1930 грн/долл. по сравнению с 8,1860/8,1880 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 10,9300/10,9420 грн/евро с 10,9310/10,9380 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2531/0,2536 грн/рубль с 0,2530/0,2535 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,3325 (+0,1125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне - 1,3330/1,3365.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1750/8,1800 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,9155/10,9265 грн/евро, по отношению к российскому рублю — 0,2530/0,2535 грн/рубль.