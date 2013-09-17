Данные по инфляции в США оказались лучше прогнозов

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе 2013 года выросли на 0,1% относительно июля, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения показателя на 0,2%.

В годовом выражении потребительские цены в августе выросли на 1,5%. В июле инфляция составила 2%.

Цены без учета стоимости топлива и продуктов питания (индекс Core CPI) в августе поднялись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% относительно августа 2012 года.

Эксперты в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 1,8%.

Монетарные власти США внимательно следят за уровнем инфляции в стране. Во вторник начинается двухдневное заседание американского Центробанка, по итогам которого, как ожидается, будет принято решение о сокращении объема программы количественного стимулирования. Изменение уровня потребительских цен может повлиять на решение ФРС в области программы количественного смягчения.