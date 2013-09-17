Потребительские настроения в Украине ухудшились из-за неуверенности в экономике - исследование

Индекс потребительских настроений в Украине в августе 2013 года упал на 1,3 пункта - до 87,7 по сравнению с июлем из-за слабой уверенности граждан в развитии экономики страны, сообщила компания GfK Ukraine в опубликованном исследовании.

“Основным источником падения индекса потребительских интересов стали более слабые ожидания относительно развития экономики, прежде всего, в течение ближайшего года. В августе 2013 года индекс потребительских настроений ухудшился на 1,3 пункта до значения 87,7», - говорится в сообщении.

При этом оценка текущего положения в августе осталась почти без изменений и составляет 87,7, что на 0,2 пункта хуже показателя, зафиксированного в июле.

По данным исследования, в августе сохранилась тенденция ухудшения индекса ожиданий украинцев относительно динамики безработицы. Соответствующий индекс вырос по сравнению с июлем на 1,8 пункта - до 138,1.

В августе, согласно исследованию, ухудшились инфляционные ожидания на 0,8 пункта по сравнению с июлем - до 183,6.

Как сообщал УНИАН, аналитики GfK Ukraine сообщали, что потребительские настроения в Украине за последние несколько лет стабилизировались, но на низком уровне. Стабилизацию нельзя назвать позитивной, так как уровень потребительских настроений в Украине остался на том же уровне, что и 14 лет назад, хотя он должен был бы расти.

Справка УНИАН. GfK Ukraine — крупнейшая компания по маркетинговым и социальным исследованиям в Украине, входящая в международную исследовательскую сеть GfK Group.

Исследование потребительского настроения в Украине компания GfK Ukraine проводит ежемесячно с 2001 года. По данным компании, оно проводится по международной методике, которая используется также в США и в странах Европейского Союза.