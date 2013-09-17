Украина присоединится к Глобальному форуму по прозрачности и обмену информацией

Президент Украины Виктор Янукович уполномочил министра доходов и сборов Украины Александра Клименко подписать письмо к главе секретариата Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей о присоединении Украины к этой организации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Присоединение нашей страны к Глобальному форуму будет способствовать повышению прозрачности украинской налоговой системы, как для инвесторов, так и для стран-партнеров, - цитирует пресс-служба Клименко. – Мировые государства сегодня активно работают над усовершенствованием обмена информацией о финансовых потоках, теневых схемах ухода от налогообложения. В комплексе с законом о трансфертном ценообразовании этот шаг позволит перекрыть схемы минимизации налоговых обязательств посредством выведения прибылей в офшоры и низконалоговые юрисдикции».

Как подчеркнули в министерстве, возможность присоединения Украины к Глобальному форуму обсуждалась во время встречи Клименко с Комиссаров ЕС по вопросам налогообложения, таможенного союза, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдасом Шеметой в Брюсселе в июне 2013 года.

Справка УНИАН. Глобальный форум – многосторонняя структура, созданная по решение Совета Организации экономического сотрудничества и развития в 2009 года. Форум насчитывает 120 участников, включая страны G20. Форум проводит коллегиальный обзор соответствия стандартам прозрачности и обмена информацией, а также обеспечивает техническое содействие имплементации таких стандартов.