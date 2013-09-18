Дефолт США по долговым обязательствам может наступить уже в октябре

Дефолт США по долговым обязательствам может наступить уже в конце октября, если Конгресс США не повысит потолок госдолга. С таким предупреждением выступил директор Бюджетного управления Конгресса Даг Элмендорф, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, дефолт может произойти в период между концом октября и серединой ноября.

Элмендорф напомнил, что по оценкам Минфина США, правительство уже к середине октября исчерпает ресурсы, необходимые для выполнения финансовых обязательств.

Администрация президента США Барака Обамы в этой связи призывает законодателей к указанному сроку принять законопроект о повышении потолка государственного долга. Такие же рекомендации звучат со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

В мае нынешнего года в соответствии с действующим в стране законом был установлен новый потолок госдолга - около 16,7 трлн долларов с учетом заимствований властей страны за последние месяцы. Как дал понять Министр финансов страны Джейкоб Лью, в ближайшие полтора месяца проблем с обслуживанием этой задолженности у федерального правительства не ожидается. До середины октября власти смогут обходиться без новых займов за счет использования внутренних ресурсов.

В 2011 году сложные переговоры по поводу повышения потолка госдолга между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями едва не привели США к дефолту - тогда проблему удалось решить буквально в самый последний момент. Международное агентство Standard & Poor's в связи с этим приняло решение понизить высший кредитный рейтинг США на одну ступень - с ААА до АА+, что вызвало чрезвычайно болезненную реакцию у администрации Обамы.

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