Немецкий средний бизнес не может найти в Украине желаемых партнеров - генконсул Германии

Немецкий малый и средний бизнес в настоящее время не может найти в Украине желаемых партнеров, констатирует Генеральный консул Германии в Донецке Детлеф Волтер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Донецке в ходе Международной инвестиционной конференции "Invest in Ukraine - invest in future", ориентированной на привлечение иностранных инвестиций в украинские компании.

Волтер отметил, что в Германии малый и средний бизнес – это «спинной хребет» экономики, но в Украине этого пока нет и немецкие бизнесмены не находят себе партнеров здесь. «Немецкий малый и средний бизнес еще не может найти в Украине желаемых партнеров, как в других странах Европы», - сказал Генконсул, добавив при этом, что все же «работа в этом направлении идет, и результат через несколько лет будет».

Он подчеркнул, что в любой стране, и в Украине в том числе, «решающим фактором прихода инвестиций является стабильный экономический и инвестиционный климат».

«Я думаю, что ситуация в экономике Украины улучшается, но Украине еще нужно работать над улучшением инвестиционного климата, и подобные конференции в этом направлении очень важны», - сказал Волтер.

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