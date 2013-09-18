Греция разместила векселя на 1,3 млрд евро

Греция разместила трехмесячные векселя на 1,300 млрд евро под 4% годовых.

Последние три года Греция не имеет доступа к полноценному рынку капитала, и трехмесячные векселя представляют собой единственный источник ликвидности для финансовой системы страны, сообщают Вести.ru.

Последние 3 года Афины не имеют доступа к полноценному рынку капитала, и трехмесячные векселя, которые покупают греческие банки и закладывают их в ЕЦБ, представляют собой единственный источник ликвидности для финансовой системы страны.

Греция уже получила два пакета помощи от МВФ, ЕС и ЕЦБ на 240 млрд евро. Но этого недостаточно. В следующем году ей потребуется еще как минимум 10 млрд евро.

Напомним, что Афины потеряли доступ к рынку капитала еще в 2010 г., после чего получали средства только от ЕЦБ, МВФ и ЕС. В противном случае Грецию ждало бы банкротство.

Власти страны нацелены достичь профицита бюджета в текущем году, что должно облегчить долговое бремя.