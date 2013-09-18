Сенаторы США призывают заморозить активы крупнейших российских банков из-за Сирии

Четыре американских сенатора призвали администрацию США ввести санкции в отношении крупнейших российских банков, которые, по их утверждению, помогают финансировать деятельность сирийских властей.

Письмо главе Минфина Джейкобу Лью подписали сенаторы-демократы Ричард Блюменталь (Коннектикут) и Джин Шахин (Нью-Гэмпшир), а также республиканцы Джон Корнин (Техас) и Келли Айотт (Нью-Гэмпшир).

"Согласно многочисленным сообщениям, такие банки как ВТБ, ВЭБ и Газпромбанк ведут, как обычно, бизнес с Сирией, неоднократно подрывая режим санкций, введенных США, Евросоюзом и ООН. Такая деятельность, как сообщалось, включает содействие Внешэкономбанка в осуществлении платежей за ракетные системы С-300, хранение в ВТБ личных активов президента (Сирии Башара) Асада, платежи Газпромбанка за нефть", - говорится в тексте письма.

По мнению сенаторов, содействие российских банков помогает сирийским властям закупать оружие и вести гражданскую войну, передает РИА "Новости".

"Мы считаем, что эти учреждения причастны к продолжающемуся жестокому конфликту в Сирии и должны быть лишены доступа к американской финансовой системе", - заявляют американские законодатели.

Как уточнил газете Politico сенатор Блюменталь, предлагается заморозить активы российских банков в США, запретить им какую-либо деятельность в Штатах, наложить ограничения на зарубежные поездки сотрудников.

Представитель Минфина США не стал комментировать изданию письмо сенаторов, но отметил, что Вашингтон уже использует санкции для давления на власти Сирии.

Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа т.г., когда ряд СМИ сообщили о применении сирийскими правительственными войсками химоружия в окрестностях Дамаска. Власти страны эти обвинения отвергли, однако на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт. Дискуссии на эту тему продолжаются на самом высоком уровне.