США конфискуют иранский небоскреб в Нью-Йорке

Федеральный суд в Нью-Йорке удовлетворил ходатайство прокуратуры о конфискации небоскреба, принадлежащего корпорациям, которые контролирует иранское правительство, передает Радио Свобода.

Суд установил, что владельцы расположеного на Пятой авеню 36-этажного здания - фонд Алави и корпорации Ассса – в действительности отмывали деньги и представляли интересы иранского правительственного банка Мелли, чья деятельность является объектом экономических санкций против Ирана, который Соединенные Штаты обвиняют в спонсировании терроризма.

Федеральный прокурор Прит Бхарара заявил, что это крупнейшая за всю историю конфискация имущества в рамках борьбы с терроризмом. По его словам, конфискованное здание будет продано, а вырученные средства будут использованы на выплату компенсаций жертвам террористических нападений, совершенных на деньги правительства Ирана. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский.

Ожидается, что владельцы небоскреба будут оспаривать решение суда.

Небоскреб был построен в 70-е годы прошлого века на средства бывшего шаха Ирана. Однако после его свержения здание перешло в руки фонда Алави и корпорации Асса.