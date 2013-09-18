Чтобы выполнить обещания Путина, правительство режет расходы бюджета России - СМИ

18 сентября комиссия правительства РФ по бюджетным проектировкам должна утвердить проект федерального бюджета на 2014-2016 гг. Он считался исходя из нового прогноза социально-экономического развития: в нем рост российской экономики окажется ниже, чем планировалось, цены на нефть не меняются, прибыль предприятий и фонд зарплат падают, пишут "Ведомости".

В итоге при подготовке бюджета Минфин столкнулся с двумя проблемами, следует из материалов министерства (есть у «Ведомостей»). Первая — доходы бюджета в 2014-2015 гг. сократятся на 1,5 трлн руб. Вторая — выполнение предвыборных обещаний президента Владимира Путина потребует дополнительных расходов: 2,1 трлн руб. на три года.

Сокращение доходов и рост расходов можно было покрыть из резервного фонда или за счет увеличения госдолга. Но президент и председатель правительства решили, что дефицит увеличивать нельзя. Значит, нужно было резать расходы.

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила о сокращении расходов ведомств (за исключением Минбороны) в ближайшие три года на 5% и автономных бюджетных учреждений — на 2%.

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