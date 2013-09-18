Российский ВТБ за 8 месяцев увеличил чистую прибыль втрое

Второй по активам банк в России - «Внешторгбанк» в январе-августе увеличил чистую прибыль (по РСБУ) в 2,9 раза - до 49,2 миллиарда рублей (приблизительно 1,5 млрд долл.) с 16,9 миллиарда годом ранее.

В августе банк заработал всего 0,2 миллиарда рублей, передает ПРАЙМ.

ВТБ традиционно не комментирует свои результаты по РСБУ, считая их нерепрезентативными, поскольку они не отражают деятельности всех участников группы, которая включает ряд банков и компаний.

В планах группы на этот год заработать порядка 100 миллиардов рублей по МСФО. В первом полугодии ВТБ получил только 27,6 миллиарда рублей по международным стандартам из-за роста расходов на резервы, что ставит под сомнение достижимость прогноза руководства банка. Нагнать темпы роста прибыли ВТБ рассчитывает за счет операционной деятельности, не ожидая внеплановых единоразовых доходов.

Справка УНИАН. Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) владеет более 99,9% акций ПАО «ВТБ Банк». ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

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