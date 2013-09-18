Таможенные тарифы после подписания соглашения с ЕС значительно снизятся - Азаров

Премьер-министр Николай Азаров отмечает значительное снижение таможенных тарифов после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

"В процессе подготовки проекта соглашения в значительной мере удалось защитить интересы реального сектора отечественной экономики. В ходе переговоров найдены компромиссные решения, приемлемые для обеих сторон. Согласно достигнутым договоренностям, либерализация торговли охватывает более 97% тарифных линий, или более 95% объема двусторонней торговли между сторонами. К тому же отмена ввозных таможенных пошлин, которые сегодня действуют в Европейском Союзе по отношению к украинским товарам, произойдет уже в первый год действия соглашения. При этом средняя ставка пошлин в Украине снизится для товаров из Евросоюза вдвое: с 4,95% до 2,42%, в то время как средняя ставка пошлин Евросоюза для украинских товаров уменьшится в 15 раз: с 7,6% до 0,5%. Это практически нулевые", - сказал Азаров.

Он отметил, что основные изменения тарифов на 99% поставляемых в ЕС украинских товаров произойдут уже в первый год действия соглашения еще до его ратификации государствами-членами ЕС.

А пошлины на товары из ЕС в Украине будут снижаться постепенно в течение четырех лет, прибавил Азаров.

"Таким образом, украинские производители получат часовое преимущество и шанс повысить конкурентоспособность своей продукции не только на рынке Евросоюза, но и на рынках "третьих" стран. При этом дополнительный рост ожидается в основном за счет таких видов экономической деятельности как сельское хозяйство, пищевая промышленность, текстильный и кожный сегменты легкой промышленности, металлургия и обработка металла, машиностроение, транспортные услуги, услуги юридическим лицам и тому подобное", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, ЗСТ с ЕС предусматривает немедленную отмену действующих ввозных пошлин на большинство товаров (82,6% – Украина и 91,8% – ЕС).

Для остальных установлены переходные периоды, а для легковых автомобилей и б/у одежды предусмотрено применение специальных защитных механизмов.

Для сельскохозяйственной продукции с момента временного применения Соглашения со стороны ЕС и его ратификации Украиной пошлины будут отменены на 35,2% тарифных линий Украиной и 83,1% – Евросоюзом.

Что касается остальных товаров, то по 52% тарифных линий Украина вводит переходные периоды длительностью от 1 до 7 лет, на 9,8% – частичную либерализацию и на 3% – беспошлинные тарифные квоты.

В свою очередь Европейский Союз устанавливает переходные периоды на 2% тарифных линий (длительностью 3 и 7 лет), а по наиболее чувствительным товарам (14,9%) предложен доступ в рамках беспошлинных тарифных квот. Они предоставлены Украине по зерновым, свинине, говядине и мясу птицы, а также по некоторым другим продуктам.

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