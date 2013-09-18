Рынок продолжает игнорировать гривневые размещения Минфина - эксперт

Рынок продолжает игнорировать гривневые размещения Министерства финансов и в краткосрочной перспективе такая ситуация вряд ли изменится

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Сapital Сергей Фурса.

“Гривневые ресурсы для финансирования бюджета Минфин традиционно привлек с помощью длинных валютных облигаций. По пятилетним бумагам Минфин получил три заявки, что позволило привлечь в бюджет 633,7 млн грн, по семилетним облигациям - 1 заявка и 409,7 млн грн. Доходности остались неизменны (14,25% и 14,3% соответственно). Рынок продолжает игнорировать гривневые размещения и в краткосрочной перспективе такая ситуация вряд ли изменится”, - сказал Фурса.

В то же время, по словам эксперта, появление среди предлагаемых облигаций бумаг, номинированных в евро, и предусматривающих оферту, позволяло ожидать интереса в этом сегменте продаж.

“Но объемы размещения, которое хоть и оказалось результативным, были весьма скромны, как для валютных бумаг. Минфин получил две заявки на 65 млн евро и удовлетворил одну из них, поданную с доходностью 4,8% (объем - 60 млн грн)”,- сказал эксперт.

Эксперт также отметил, что Минфин при размещении двухлетних долларовых ОВГЗ оставил без внимания заявку, поданную с доходностью в 8,25% “Судя по всему, Минфин пренебрег ею из-за маленького объема (685 тыс. долларов)”, - считает Фурса.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 17 сентября, привлекло в государственный бюджет 1,03 млрд грн и 61,112 млн евро на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По состоянию на 17 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 237,395 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 139,545 млрд грн, в собственности банков - 79,619 млрд грн, нерезидентов - 4,317 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 16 сентября, с начала года в госбюджет поступило 91 058,7 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 46,283 млрд грн, на обслуживание госдолга – 20 313,3 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).