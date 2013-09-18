Кипр планирует снять все ограничения на банковские операции

Кипрские власти к январю 2014 года планируют снять все действующие с марта ограничения на банковские операции.

Об этом заявил Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис в опубликованном сегодня интервью агентству Bloomberg, передает ИТАР-ТАСС.

Он заверил международных кредиторов, что его страна сделает все для успешного выполнения соглашения об условиях выделения антикризисной помощи с целью восстановления экономической активности на Кипре после тяжелых решений Еврогруппы, включающих беспрецедентную "стрижку" незастрахованных депозитов.

"В настоящее время целью является создание условий для роста и решение серьезных проблем, связанных с безработицей, для стабилизации финансовой системы", - подчеркнул Анастасиадис.

Он утверждал, что меры контроля за движением капиталов постепенно снимаются. "Эти меры полностью будут отменены в срок до января 2014 года", - заявил президент.

Кипр лишен доступа к финансовым рынкам с весны 2011 года. Летом 2012 года власти страны вынуждены были обратиться за помощью к партнерам по ЕС и к МВФ, чтобы спасти Банк Кипра и второй по величине Кипрский народный банк (известный как "Лайки"), которые понесли огромные потери в результате решения ЕС о массированном списании греческих гособлигаций.

В марте нынешнего года кипрские власти согласовали с "тройкой" кредиторов условия кредита в размере 10 млрд евро. Однако в обмен Президент Кипра вынужден был согласиться на ликвидацию "Лайки" и передачу его здоровых активов Банку Кипра, который, в свою очередь, был подвергнут жесткой процедуре принудительно привлечения средств крупных вкладчиков к его рекапитализации. Эти решения привели к прекращению работы банковской системы в конце марта примерно на две недели и введению после открытия жестких мер контроля за движением капиталов с целью не допустить вывода владельцами счетов своих средств за рубеж.

Сохраняющиеся ограничения на банковские операции фактически лишают возможности финансовые организации выполнять свои функции и привели экономику в состояние свободного падения.