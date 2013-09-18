Госфининспекция займется проверкой госзакупок

Государственная финансовая инспекция получила право вести прямые проверки хода государственных закупок в качестве отдельного вида контрольной деятельности, вне рамок общего государственного финансового аудита и без необходимости предварительных запросов документального сопровождения закупок, как было ранее. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на вступившее в силу постановление правительства «Об утверждении Порядка проведения проверок государственных закупок Государственной финансовой инспекцией» №631, принятое 1 августа текущего года.

«С вступлением в силу Порядка, Госфининспекция получила полное право не только проводить проверки государственных закупок в подконтрольных учреждениях, но и требовать устранения выявленных нарушений», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Основанием для проведения таких проверок теперь станут ведомости, пришедшие в органы Госфининспекции, о нарушении подконтрольным органом законодательства в сфере государственных закупок. Срок проведения проверки составляет 45 рабочих дней, однако он может быть увеличен до 60 дней в случае необходимости проведения дополнительных проверок и сверок. Уведомление о проверке в проверяемое учреждение не присылается.

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция Украины, сформированная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, в январе-июле 2013 года предотвратила излишние расходы в сфере государственных закупок на общую сумму 1,1 млрд грн.