Украина привлекла синдицированный кредит на 750 млн долл.

Украина привлекла синдицированный кредит в размере 750 млн долл., сообщили УНИАН в пресс-службе компании Sberbank CIB, принимавшей участие в привлечении кредита.

Согласно сообщению, услуги по кредитованию предоставляет ОАО «Сбербанк России».

«Это первый для «Сбербанка» опыт по предоставлению синдицированного кредита государству Украина, который является важным шагом на пути дальнейшего сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Ранее в постановлении Кабинета министров Украины от 21 августа 2013 года №592, опубликованном на сайте правительства, сообщалось о том, что Украина привлечет внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет.

Согласно постановлению, заем будет привлечен по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов, единоразовая комиссия составит 3,02% основной суммы займа. Погашение займа запланировано в течение двух лет после его привлечения. Погашение и обслуживание займа будет проводиться за счет средств, предусмотренных в госбюджете на соответствующий год. Прочие условия привлечения займа будут определяться договором и другими документами, связными с его привлечением.

Справка УНИАН. Sberbank CIB - корпоративно-инвестиционный блок, созданный 23 января 2012 года в рамках интеграции «Сбербанка России» и компании «Тройка Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции

23 января 2012 года «Сбербанк России» и «Тройка Диалог» объявили о закрытии сделки по приобретению Сбербанком 100% акционерного капитала «Тройка Диалог». В рамках интеграции «Сбербанк» и «Тройка Диалог» создали Корпоративно-инвестиционный блок – Sberbank CIB.

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