Законопроект об обязательном декларировании доходов будет вынесен на обсуждение

Законопроект об общеобязательном декларировании доходов граждан будет вынесен на обсуждение в ближайшее время.

Об этом журналистам сообщил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Мы планируем вынести его (на обсуждение — УНИАН) в ближайшее время», - сказал Клименко.

Он отметил, что работа над документом практически уже завершена, и документ будет максимально учитывать интересы плательщиков налогов.

«Мы не спешим, потому что мы не ставим целью быстро подготовить законопроект.

Очень много вопросов мы сегодня отрабатываем для того, чтобы не было никаких неудобств для плательщиков налогов. В первую очередь мы ставим вопрос об автоматизации баз данных», - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, о готовности к введению всеобщего декларирования доходов Государственная налоговая служба, которая вошла в состав Министерства доходов и сборов, заявляла еще в октябре 2012 года. Вместе с тем, министр доходов и сборов Клименко обращал внимание, что практика всеобщего декларирования доходов может быть введена в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере. В январе 2013 года он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с привлечением экспертов и общественности, несмотря на то, что сама по себе данная инициатива является современной и отвечает общеевропейским тенденциям.