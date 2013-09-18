Проблемы на российской таможне не привели к сокращению поступлений НДС от экспортеров - Клименко

Таможенные проблемы с поставками украинских товаров в Россию, которые возникли в августе текущего года, не привели к сокращению налога на добавленную стоимость от экспортеров

Об этом в комментарии журналистам заявил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Что касается декларирования НДС, я имею в виду экспорт и заявки на возмещение - мы не видим сегодня резкого падения по этим показателям», - сказал Клименко.

Он отметил, что информация о негативных последствиях ситуации была несколько преувеличена.

«Был сделан больший акцент на этом, чем действительно это отразилось на экономике - мы не видим резких падений по декларациям, которые подают», - сказал министр.

При этом он отметил, что выводы по уплате налога на прибыль можно будет сделать по отчетности, предоставляемой по итогу года.

Напомним, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляют, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Киев и Москва вели переговоры об урегулировании ситуации, 20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило о возвращении таможенного режима в штатный режим.

21 августа представитель Евразийской экономической комиссии сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана может изменить режим торговли с Украиной в случае, если Киев подпишет с ЕС Соглашение об ассоциации, но условия не будут жестче, чем для других стран-членов ВТО.