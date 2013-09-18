Украина готовится к выдаче сертификатов Евро-1 для освобождения импортеров от пошлин

Украина в рамках гармонизации налоговых и таможенных процедур с требованиями Европейского Союза готовится к выдаче сертификатов Евро-1, необходимых для подтверждения прохождения товаров через границу и освобождения импортеров от уплаты пошлин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по окончании заседания Кабинета министров сообщил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Все положения Соглашения (об Ассоциации с ЕС, одобренного сегодня, 18 сентября, на заседании правительства - УНИАН) в части таможенных и налоговых вопросов были согласованы. Продолжается процесс адаптации налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС», - сказал Клименко. - «Украина готовится к выдаче сертификатов Евро-1, которые будут необходимы для подтверждения прохождения товаров для освобождения от уплаты пошлины. Мы готовы работать в этом вопросе с бизнесом».

По словам Клименко, сейчас на повестке дня также стоит вопрос гармонизации структуры акцизного сбора на табачные и алкогольные изделия. «Кроме того, мы должны внедрить, в соответствии с европейскими стандартами, системы Уполномоченного экономического оператора, что позволит национальным товаропроизводителям проходить в Европе таможенные процедуры по упрощенному порядку и повысит их конкурентоспособность», - подчеркнул Клименко, уточнив, что соответствующую возможность получат и европейские производители в Украине.

По словам министра, многие вопросы бизнеса в части соответствия ведения деятельности нормам ЕС на сегодня решены. «Например, система налога на добавленную стоимость в Украине полностью отвечает Директиве ЕС. Обязательства перед ЕС также предусматривают сокращение показателя доли таможенных досмотров в общем количестве поданных таможенных деклараций - не более 5% ко второму кварталу 2014 года. Но у нас этот показатель уже снижен до 3,3%», - подчеркнул Клименко.

При этом он еще раз отметил, что Министерство доходов и сборов настроено реализовать весь потенциал углубленного сотрудничества с ЕС и работает над усовершенствованием таможенного и налогового законодательства и приведения его в соответствие с принципами и директивами ЕС.

Как сообщал УНИАН, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и создание Зоны свободной торговли с ЕС ожидается в ноябре во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе.

Ранее ведущие ассоциации и объединения деловых кругов, в частности, Американская торговая палата, рекомендовали правительству одобрить текст Соглашения.