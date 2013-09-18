Валовой внешний долг Украины снизился до 134,4 млрд долл.

Валовой внешний долг Украины на конец первого полугодия 2013 года сократился на 0,5%, или 0,7 млрд долл. и составил 134,4 млрд долл., что в свою очередь составляет 75,7% ВВП.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, размещенном на сайте ведомства.

По данным Нацбанка, объем долга относительно ВВП сократился на 0,9 п.п. - до 75,7%.

«Основным фактором такой динамики было сокращение объемов внешних обязательств органов денежно-кредитного регулирования и банков, тогда как долг других секторов продолжил расти», - говорится в сообщении Нацбанка.

Внешние обязательства секторов общего государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования уменьшились с начала года на 1,8 млрд долл. - до 30,4 млрд долл. (17,2% ВВП), внешний долг банковского сектора на 0,3 млрд долл. - до 21,3 млрд долл. (12,0% ВВП), внешний долг других секторов экономики увеличился на 1,4 млрд долл. - до 82,7 млрд долл. (46,6% ВВП).

По данным Нацбанка, в первом полугодии сектором общегосударственного управления были размещены облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ) на 2,2 млрд долл., при этом погашено обязательств по ОВГЗ на 1 млрд грн, по долгу «стенд-бай» от МВФ на 1,2 млрд долл. Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования сократился на 1,6 млрд долл., в результате плановых выплат по кредиту МВФ. С начала года украинские банки осуществили размещение еврооблигаций на общую сумму 1,2 млрд долл., при этом сократили обязательства по долгосрочным внешним кредитам с начала года на 2 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины на конец первого квартала 2013 года увеличился на 1,2 млрд долл. (0,9%) и составил 136,3 млрд долл., что в свою очередь составляло 76,9% ВВП.

Внешний долг банковского сектора, по данным Нацбанка, в 1-м квартале не изменился и составляет 21,9 млрд долл. (12,3% ВВП). Внешний долг других секторов экономики в 1-м квартале увеличился на 1,6 млрд долл. – до 82,9 млрд долл. (46,8% ВВП).

Читайте также: Бюджет-2014: Кабмин пишет "с колес"