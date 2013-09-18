Россия по экономическому развитию отстает от среднемирового уровня

В 2013-2014 гг. темпы роста российской экономики отстанут от среднемировых, заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"В этом году мы впервые имеем уровень экономического развития ниже среднемирового. Это очень серьезный красный сигнал загорелся у нас. И, к сожалению, мы не видим возможности даже в 2014 г. выйти на среднемировой уровень", - отметил Улюкаев, передают Вести Экономика.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России на 2013 год составляет 1,8%.

По словам министра, российская экономика по темпам роста сильно отстанет от других экономик БРИКС, ВВП России будет расти темпами примерно как у США.

Одной из причин такого слабого роста является низкий уровень инвестиций. "В этом году мы полагаем, что отток капитала достигнет цифры в 70 млрд долл. Это означает отсутствие спроса на серьезные инвестиционные проекты. Инвестор не готов принимать этих решений и оставляет эти средства, в том числе экспортную выручку, на зарубежных счетах", - подчеркнул Улюкаев.

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