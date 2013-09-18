Миндоходов зарегистрировало в Едином реестре около 40 млн налоговых накладных

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в январе-августе 2013 года зарегистрировали в Едином реестре налоговых накладных порядка 40 млн документов на общую сумму 385 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в январе-августе т.г. количество плательщиков налогов составило 122 тысяч.

По данным Миндоходов, за 8 месяцев т.г. в Едином реестре было зарегистрировано более 4 млн накладных с суммами НДС более 10 тыс. грн.

Министерство также сообщило, что при возникновении проблем налогоплательщики могут обратиться за помощью в антикоррупционный сервис Миндоходов «Пульс».

Как сообщал УНИАН, сотрудники Миндоходов по итогам первого полугодия 2013 года зарегистрировали в Едином реестре 29 млн налоговых накладных на общую сумму почти 283,5 млрд грн.

Смена акцентов в работе налоговых органов от фискальной составляющей к сервисной является одним из приоритетов работы Миндоходов на 2013 год. Министр Александр Клименко неоднократно заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.