Кабмин уменьшил единоразовую комиссию по синдицированному кредиту до 0,5%

Кабинет Министров Украины принял решение об уменьшении единоразовой комиссии по синдицированному кредиту с 3,02% до 0,5%.

Соответствующее распоряжение №664 Кабинет министров принял 4 сентября, обнародовал в среду, 18 сентября.

Как сообщал УНИАН, Украина привлекла синдицированный кредит в размере 750 млн долл.

Услуги по кредитованию предоставляет ОАО «Сбербанк России».

Ранее в постановлении Кабинета министров Украины от 21 августа 2013 года №592, опубликованном на сайте правительства, сообщалось о том, заем будет привлечен по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов, единоразовая комиссия составит 3,02% основной суммы займа.