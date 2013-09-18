Хорхе Зукоски покидает пост президента Американской торговой палаты

Действующий президент Американской торговой палаты в Украине - одной из крупнейших неприбыльных организаций, представляющих интересы более 600 компаний из 50 стран мира, Хорхе Зукоски к концу 2013 года намерен уйти в отставку после 15-летнего успешного руководства организацией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АТП.

«Вы спросите, почему сейчас? Несмотря на то, что я с удовольствием остался бы в Украине еще столько же, пришло время уезжать. Мы хотим быть ближе к нашим пожилым родителям, да и сами становимся старше, - цитирует пресс-службе Зукоски.- Сейчас у нас есть возможность кардинально поменять нашу личную и профессиональную жизнь, и мы этой возможностью хотим воспользоваться. У нас пока нет конкретных планов на будущее, но, скорее всего, мы откроем свой семейный бизнес - это очень интересно для нас. Мы гордимся всем, чего Украина добилась за то время, пока мы работали в этой стране».

Как подчеркнули в пресс-службе, сейчас Совет директоров Американской торговой палаты занимается поиском кандидатуры нового президента. «К вопросу этому подходят очень тщательно и серьезно. Последователь будет анонсирован не позже конца декабря этого года, до того как Хорхе Зукоски официально покинет должность», - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, в АТП не видят причин для смены курса деятельности организации в связи с уходом Зукоски. «Приоритеты Американской торговой палаты в Украине всегда определялись компаниями-членами и утверждались Советом директоров, практика эта будет продолжаться. Компании-члены всегда были и останутся той движущей силой, которая развивает ассоциацию и направляет ее деятельность. Защита интересов компаний-членов, совершенствование украинского законодательства, улучшение условий ведения бизнеса, построение эффективного диалога между государством и деловым сообществом, а также привлечение новых инвесторов на украинский рынок - все это остается среди задач и целей Американской торговой палаты в Украине», - отметили в АТП.

Как сообщал УНИАН, Американская торговая палата в Украине объединяет компании, большинство из которых являются крупными стратегическими инвесторами. Палата активно сотрудничает с органами власти в Украине, принимает участие в разработке экономической политики государства в целом и отдельных тематических законопроектов в частности. Особое внимание АТП уделяет развитию аграрного рынка, энергетической отрасли, сфере повышения конкурентоспособности Украины.

АТП была и остается в числе организаций, искренне приветствующих евроинтеграционный выбор Украины.

Хорхе Зукоски работает в Украине с 1996 года. В течение двух лет развивал проекты Корпуса мира в Харькове, работая над реформированием законодательства для улучшения бизнес-климата под эгидой проекта Newbiznet. С 1998 года занимает должность президента Американской торговой палаты в Украине. Является членом Совета отечественных и иностранных инвесторов и Комитета экономических реформ при Президенте Украины, а также одним из учредителей Украинского института бизнеса и членом Совета директоров Киевской школы экономики. Зукоски во многом способствовал тому, чтобы количество членов АТП выросло со 150 компании до более чем 600.

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