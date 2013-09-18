Еврокомиссия хочет выделить Кипру дополнительные 200 млн евро из бюджета

Европейская комиссия хочет зарезервировать дополнительные 200 млн евро в финансовом плане Евросоюза на период 2014-2020 годов на развитие экономики Кипра.

Об этом сообщил еврокомиссар Януш Левандовский, передает РИА Новости.

Кризисному Кипру весной текущего года была согласована финансовая помощь в объеме до 10 млрд евро от еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ). В обмен на кредиты власти острова проводят оздоровление экономики, в том числе, за счет оптимизации бюджета.

"Я рад выразить европейскую солидарность с Кипром по сглаживанию воздействия болезненной корректировки (экономики страны) за счет инвестирования дополнительных 200 миллионов евро в его экономику", - отметил Левандовский. Из этой суммы 100 млн евро планируется выделить в 2014 году.

Эти средства, согласно сообщению ЕК, могут пойти на развитие энергоэффективности, малого и среднего бизнеса.

Планы Еврокомиссии должны быть утверждены Европарламентом.

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