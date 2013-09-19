Экспорт из Японии вырос до максимума с 2010 года

Экспорт вырос на 14,7% по сравнению с прошлым годом, причем рост продолжается уже шестой месяц подряд, сообщает Вести.ru со ссылкой на министерство финансов.

Результат превзошел прогнозы экспертов. Импорт вырос на 16%, отчасти из-за роста цен на энергоносители. Таким образом, дефицит торгового баланса Японии длится самый долгий период с 1980 г.

В этом году иена ослабла к доллару на 12%, что вместе с восстановлением внешних рынков способствует восстановлению экспорта из Японии. Японские корпорации, ориентированные на экспорт, демонстрируют рост прибыли.

Однако нельзя не отметить один из существенных факторов риска: зависимость страны от колебаний цен на нефть. На днях в Японии был закрыт последний ядерный реактор. А нефть только за этот год прибавила в цене уже на 18%.

Сегодня японская иена немного слабеет к доллару, отметка на графике 98,39. Индекс Nikkei растет на 1,32%.