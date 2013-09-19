S&P поместило рейтинг Португалии в список CreditWatch

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместила кредитный рейтинг Португалии (BB) по долгосрочным обязательствам в список CreditWatch с негативным прогнозом, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство.

Одновременно агентство подтвердило рейтинг краткосрочных обязательств страны на уровне B. Эксперты агентства отмечают, что помещение рейтинга Португалии в этот список отражает существующие риски в национальной программе налоговой консолидации и увеличения рисков неисполнения принятой программы помощи со стороны ЕС и МВФ.

Кроме того, в S&P опасаются, что Конституционный суд Португалии может изменить предлагаемые правительством страны реформы. Это может привести к политическом кризису и пересмотру бюджета на 2014 год.

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