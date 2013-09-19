К 2015 году в РФ могут появиться регионы-банкроты

Регионы России продолжают наращивать суммы долговых обязательств перед банками. За последнюю неделю о новых миллиардных займах объявили власти Омской, Мурманской и Нижегородской областей, а чиновники Карелии считают, что региону через какое-то время может угрожать банкротство, пишут "Известия".

Как заявил на заседании республиканского правительства министр финансов Карелии Игорь Усынин, если финансово-экономическая ситуация не изменится, госдолг региона к 2015 году достигнет 19,3 млрд рублей. «Мы не сможем обойтись без заимствований, и объем госдолга при тех темпах заимствований, которые на сегодняшний день сохраняются, к 1 января 2015 года у нас может достичь 100% от собственных доходов", - заявил чиновник.

О новых займах на сумму свыше 3,2 млрд рублей объявило правительство Нижегородской области. На начало октября запланировано сразу девять, семь из которых на сумму 400 млн рублей, другие - на 250 и 150 млн. На начало августа сумма госсдолга региона составила 42 млрд рублей при запланированных доходах 108,2 млрд рублей.

Также 13 аукционов по кредитованию в ближайшее время намерено провести правительство Омской области. Общая сумма кредитов составит около 3,9 млрд рублей.

На 1 сентября исторического максимума достиг госдолг Брянской области, только за этот год выросший почти на 2 млрд рублей, – 8,4 млрд. рублей.

На этой неделе Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" открыл кредитные линии Мурманской области, выиграв три открытых аукциона на предоставление кредитных средств на сумму 1,5 млрд рублей.

По данным Минфина на 1 августа, лидерами по госдолгу среди регионов России стали: в ЦФО - Москва -176 млрд, Тверская - 20,8 млрд и Рязанская области -20,7 млрд, в СЗФО – Вологодская - 28,11 млрд, Архангельская области -23 млрд и Санкт-Петербург - 20,6 млрд, в ЮФО – Краснодарский край - 80,9 млрд и Волгоградская область - 28,9 млрд, в СКФО – Ставропольский край - 13 млрд, в ПФО – Татарстан - 85,5 млрд, Нижегородская - 42 млрд и Саратовская области 40,8 млрд, в УФО – Свердловская область - 18,3 млрд, в СФО – Кемеровская область -32,4 млрд, Красноярский край - 31,4 млрд и Омская область - 22,9 млрд, в ДФО – Якутия - 19,5 млрд и Амурская область - 16 млрд.

Проблема госдолга регионов не раз обсуждалась на различных уровнях власти. Наиболее остро ее поднимали аудиторы Счетной палаты. Например, Александр Филиппенко на правительственном часе в Госдуме в весеннюю сессию усомнился, что регионы смогут выполнить социальные обязательства, отметив, что «темпы снижения экономической активности демонстрируют даже наиболее успешные регионы».

Вчера на правительственном часе в Госдуме глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев признал, что ситуация в экономике в целом «является худшей с момента мирового кризиса 2008 года.