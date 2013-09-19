Боголюбов нарастил свою долю в капитале «ПриватБанка» до 34,1%

Один из основных владельцев «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов нарастил свою долю в капитале банка на 0,225 п.п. – до 34,1179%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка со ссылкой на данные системы раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По информации пресс-службы, доля Боголюбова в капитале банка выросла до 22,055 тыс. акций номинальной стоимостью 5,579 млрд грн. В то же время, доли других основных собственников - компании Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900%, или 16 тыс. акций номинальной стоимостью 4,086 млрд грн) и физического лица (33,8554%, или 21,9 тыс. акций номинальной стоимостью 5,536 млрд грн) остались без изменений.

По информации банка, ранее его основные владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владели равными долями в капитале – по 33,8554%, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой они также являются в равных долях, по 50%.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 190,924 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 125,762 млрд грн, обязательства – 171,191 млрд грн, средства клиентов – 120,750 млрд грн, собственный капитал – 19,734 млрд грн, уставный капитал – 14,898 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 1,383 млрд грн.