НАБУ: Банки заинтересованы в краткосрочном кредитовании предприятий торговли

Банки заинтересованы в краткосрочном кредитовании предприятий торговли, которое обеспечивает им высокую доходность.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, такого мнения придерживаются эксперты ассоциации.

По информации НАБУ, объем новых кредитов, полученных предприятиями торговли за год (август 2012 - июль 2013 года), составил 624,6 млрд грн, что сформировало почти половину общего объема новых кредитов нефинансовым корпорациям.

На начало августа 2013 Г. задолженность предприятий торговли по банковским кредитам составила 229,6 млрд грн, что составляет 36,5% от общего объема корпоративного кредитного портфеля банковской системы.

Большая часть кредитного портфеля торговой сферы представлена краткосрочными кредитами. По состоянию на начало августа, почти 67% их портфеля составляют кредиты со сроком погашения до 1 года, 26,7% - от 1 до 5 лет. Доля кредитов в национальной валюте составляет 71%.

“Банки охотно кредитуют торговую сферу, поскольку качество обслуживания кредитов является приемлемым (на 1 августа 2013 года уровень просроченной задолженности не превышает 10 %). Благодаря непродолжительному финансовому циклу кредитоспособность значительной части торговых компаний в настоящее время является относительно стабильной”, - говорится в сообщении ассоциации.

По словам экспертов НАБУ, сотрудничество банков и предприятий торговли имеет неплохие перспективы для развития. Краткосрочное кредитование обеспечивает достаточно высокую доходность. А при условии учета ключевых рисков деятельности торговых предприятий и соблюдения разумных ограничений по объему долговой нагрузки, банки смогут и в дальнейшем поддерживать качество кредитного портфеля торговых предприятий на приемлемом уровне.

Как сообщал УНИАН, в июле общий объем остатков по кредитам вырос на 0,5% (с начала года – на 3,3%) – до 836,3 млрд грн за счет прироста остатков по кредитам как в национальной валюте – на 0,4% (с начала года – на 3,8%), так и в иностранной валюте - на 0,6% (с начала года - на 2,5%). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за месяц выросли на 0,5% (с начала года – на 3,9%) – до 650,4 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, в июле выросли на 0,4% (с начала года – на 1,5%) – до 185,9 млрд грн.