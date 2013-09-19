Табачные компании увеличили отчисления в бюджет на 15%

Детенизация рынка и новая акцизная политика государства способствовала увеличению уплаты табачными компаниями отчислений в бюджет в 2013 году на 15% - до 12 млрд грн.

Об этом в интервью журналистам заявил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Более 70% акцизного налога на сегодня обеспечивает табачная отрасль. За последний год ее представители увеличили отчисления в бюджет на 15%. В денежном эквиваленте это более 12 миллиардов гривень», - сказал Клименко.

«Несколько факторов сработало. Мы изменили принципы взимания акциза. Усилили эффективность контроля за рынком, провели системную работу по детенизации рынка», - добавил министр, уточнив, что речь вовсе не идет об увеличении употребления табачных изделий.

По словам Клименко, первым шагом по выводу табачной отрасли из тени стали совместные с МВД массированные проверки производства и реализации табака.

В частности, в течение 2013 года сотрудники Миндоходов изъяли из незаконного оборота 7,3 миллиона пачек табачных изделий на сумму более 60 миллионов гривен.

Одновременно министерство, по словам Клименко, усилило контроль за хранением табачных изделий, завезенных на территорию Украины в режиме «транзит» и находящихся на таможенных складах.

«Поскольку контрабанда табака - трансграничная проблема, мы координируем свои усилия на международном уровне. В начале июня заключено соответствующее соглашение с OLAF (Европейским офисом по борьбе с мошенничеством). Это дает нам возможность не только оперативно обмениваться информацией с нашими европейскими коллегами, но и проводить совместные оперативные действия», - добавил министр.

В дальнейшем Министерство доходов и сборов намерено внедрить Единый реестр оборудования для промышленного производства табачных изделий, а также ввести электронную акцизную марку.

Как сообщал УНИАН, в начале 2013 года Министерство доходов и сборов Украины предложило ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки. Миндоходов разработало проект соответствующего постановления Кабинета министров.

Одновременно Миндоходов раскритиковало возможность исключения акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности, объяснив свою позицию тем, что такой шаг приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Специалисты министерства также обратили внимание, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений. Причем фальсификат, предлагаемый потребителям, зачастую угрожает их жизни и здоровью.

В конце 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», который предполагает повышение ставки акциза на сигареты без фильтра до 72,70 грн/тыс. шт. вместо действующей 49,48 грн/тыс. шт., с фильтром до 162,60 грн/тыс. шт. вместо 110,64 грн/тыс. шт. Ставка на табачное сырье установлена в размере 217,6 грн/кг вместо нулевой ставки этого налога. При этом адвалорная ставка на сигареты без фильтра снижена с 20% до 12%, с фильтром – с 25% до 12%.