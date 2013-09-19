JPMorgan Chase выплатит штраф на сумму более 900 млн долл.

JPMorgan Chase, как ожидается, выплатитболее $900 млн в виде штрафов госорганам в США и Великобритании, что связано с признанием банка в нарушениях, сообщает Вести.ru.

Эти убытки в основном вызваны огромными объемами торговли рискованными деривативами в центральном офисе JPMorgan в Лондоне

Данное соглашение между JPMorgan Chase и властями двух стран положит конец ряду расследований, связанных с грубейшими ошибками, допущенных банком в ходе торговых операций.

Восстановление доверия госорганов, среди которых Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по регулированию деятельности коммерческих банков, Федеральная резервная система, Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании, станет поворотным моментом для крупнейшего банка США, который работает над тем, чтобы восполнить убытки в $6 млрд.

Эти убытки в основном вызваны огромными объемами торговли рискованными деривативами в центральном офисе JPMorgan в Лондоне, после того как банк вступил на незнакомую ему территорию. Это запятнало репутацию банка, который известен успешными сделками по рискованным активам.

Главный вопрос расследования заключался в следующем: слабый контроль в JPMorgan позволил лондонским трейдерам скрыть убытки. Банк, как ожидается, признает слабость внутреннего контроля, что стало причиной несвоевременного обнаружения нарушений.