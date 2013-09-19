Нацбанк повышает уровень контроля за импортом товаров

Национальный банк Украины повышает уровень осуществления банками контроля за операциями по импорту товаров, в особенности импорта без ввоза товара на территорию Украины.

Как сообщается на сайте Нацбанка, регулятор в постановлении №364 от 16 сентября 2013 года внес соответствующие изменения в инструкцию №136 о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями.

Так же сообщается, что постановление зарегистрировано Министерством юстиции и вступает в силу с момента его опубликования.

"Согласно действующему законодательству и своим функциям и полномочиям банки осуществляют контроль за валютными операциями своих клиентов, в том числе по соблюдению ими сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям. Осуществление такого контроля определено нормами Инструкции № 136. Последние изменения, которые были приняты Национальным банком Украины, несколько совершенствуют порядок осуществления банками контроля за операциями по импорту товаров, прежде всего импорта без ввоза товара на территорию Украины ",- цитирует пресс-служба слова директора департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций Надежды Пасеновой.

По ее словам, со вступлением в силу изменений уполномоченные банки смогут снимать с контроля импортные операции без ввоза товара на территорию Украины только при наличии информации о поступлении средств от реализации указанных товаров или об использовании импортированного товара за пределами Украины для собственных нужд.

“Во всех других случаях уполномоченный банк обязан уведомить налоговый орган об осуществлении такой операции. Таким образом, он сможет снять эту операцию с контроля только после получения от налоговых органов информации о том, что клиентами нормы законодательства не нарушены ", - пояснила Пасенова.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, Кабмин намерен запретить расчеты в вексельной форме по импортным операциям без ввоза товаров на территорию Украины. Детали программы приводятся в постановлении Кабмина №187, опубликованном на сайте правительства.

Согласно программе, первый вице-премьер-министр Украины, Национальный банк, Миндоходов и Минэкономразвития должны в 2013 году установить такой запрет для обеспечения детенизации экономики. Также в рамках программы (как мера по детенизации) предусмотрено установление запрета по учету встречных однородных требований между торговыми и капитальными операциями.