Экономисты ВТО снизили прогноз мирового экономического роста

Эксперты Всемирной торговой организации снизили прогноз мирового экономического роста по итогам 2013 года до 2,5% с прогноза в 3,3%, высказанного в апреле текущего года. Об этом говорится в официальном сообщении ВТО, текстом которого располагает УНИАН.

Кроме того, эксперты ВТО снизили свои ожидания по росту импорта в странах с развивающейся экономикой. В частности, рост импорта по итогам 2013 года для развивающихся стран, в том числе стран СНГ, составит 5,8% (в апреле прогнозный показатель составлял 5,9%). Прогноз импорта в 2014 года составляет 6,2%. «Спрос на импорт в развивающихся экономиках оживился, но не так быстро, как ожидалось. Это во многом оказало влияние на снижение объемов экспорта – как из стран с развитой, так и стран с развивающейся экономикой в первом полугодии 2013 года», - говорится в сообщении ВТО.

Вместе с тем, в 2014 году ВТО ожидает оживления рынков и роста мировой экономики до 4,5% по итогам года. Однако этот прогноз также оказался ниже ранее озвученного показателя в 5%.

«Это знак для ВТО. Незначительный рост в торговли за последние два дня все четки указывает на необходимость ведения многосторонних торговых переговоров. Несмотря на объективность причин снижения взаимной торговли, связанных с мировым экономическим кризисом, нам вполне очевидны и случаи протекционизма, который сегодня принимает новые формы. Но, к счастью, у нас есть инструменты для борьбы с таким явлением», - считает генеральный директор ВТО Роберто Азаведо.

При этом Азаведо подчеркнул, что видит в участниках ВТО поддержку инициатив руководства организации, хотя и признал, что впереди еще много работы, аспекты которой будут в ближайшее время обсуждены на предстоящей министерской конференции на острове Бали.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. В сентябре 2012 года Украина обратилась в ВТО с инициативой повысить импортные пошлины на 371 товарную линию, чем вызвала критику со стороны ряда членов организации, в частности, США и ЕС. Поиск компромиссного решения по поводу перечня позиций для повышения пошлин продолжается.