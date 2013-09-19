Фонд гарантирования вкладов включил Госзембанк в свой реестр

Фонд гарантирования вкладов физических лиц включил «Государственный земельный банк» в реестр участников фонда.

Об этом фонд сообщает на своем сайте.

Согласно сообщению, «Государственный земельный банк» получил свидетельство участника фонда №225 от 17 сентября 2013 года

Как сообщал УНИАН, Госзембанк планирует начать работу в сентябре т.г. При этом 2,6 млн га государственных земель сельхозначения поступят в распоряжение банка в октябре т.г. Банк ставит перед собой задачу - увеличить количество сдающихся в аренду государственных земель сельхозназначения до 85% с 13% арендуемых сейчас.

Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству.

Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

В феврале 2013 года Госзембанк получил из госбюджета 120 млн грн на формирование уставного капитала. По данным Минагропрода, Госзембанк начнет выдавать аграриям кредиты под 10-12% годовых уже в 2013 году.

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