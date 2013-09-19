Гривня на межбанке по-прежнему дешевеет

В четверг, 19 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару снизились до 8,1900/8,1940 грн/долл. по сравнению с 8,1800/8,1860 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0895/11,0990 грн/евро с 11,0825/11,0950 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни остались на том же уровне - 0,2588/0,2593 грн/рубль. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5895 (-0.6855).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3500/1,3565.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,2000/8,2050 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,9465/10,9575 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2539/0,2544 грн/рубль.