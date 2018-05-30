Гендиректор Concorde Capital: «Девальвация – давно ожидаемый и необходимый шаг»

Игорь Мазепа, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital, в интервью УНИАН прокомментировал нынешнюю экономическую ситуацию в Украине, рассказал о возможных шагах по ее исправлению, а также вариантах возобновления сотрудничества с МВФ, вероятности дефолта и необходимости девальвации.

- Игорь Александрович, как Вы можете охарактеризовать экономическую ситуацию в Украине?

- Экономическая ситуация в стране тяжелая и несбалансированная. Во-первых, бюджетный вопрос. Были прецеденты задержки выплаты заработных плат бюджетникам и до сих пор ситуация по казначейским счетам остается сложной. Во-вторых, в экономике Украины в данный момент большие перекосы. Наблюдается рост реальных заработных плат на 8% при том, что производительность труда, промышленное производство и ВВП падают. Подобное положение вещей не логично и не правильно, но это происходит третий год подряд. Сегодняшняя ситуация свидетельствует о том, что рост бюджетных доходов, который мы наблюдали в 2010-2011 годах, и даже в 2012 году, означал не выход экономических агентов из тени, а выжимание последних соков из бизнеса. Существенные переплаты по налогам, невозвраты НДС наполняли растущие бюджеты, но сейчас настал предел этих возможностей.

- Почему, на Ваш взгляд, текущий год снова стал провальным для экономики Украины? Какие действия должно предпринять правительство для обеспечения роста в следующем году?

- Очередной год провален из-за отсутствия реформ: тех, которые требует МФВ, и которые необходимы для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это то, что позволит длительное время питать экономику: либерализация тарифов - они должны стать рыночными и экономически обоснованными; девальвация - многие валюты соседних государств девальвированы, что помогает им лучше продавать товары, дает конкурентные преимущества краткосрочного характера на внешних рынках. Во всем мире девальвация считается за благо, а у нас, почему-то, большим злом. Но девальвация – давно ожидаемый и необходимый шаг.

Очередной провальный год для Украины связан, снова-таки, с перекосами и неэффективностью кредитно-денежной и монетарной политики. Вся банковская система Украины работает не на кредитование реального сектора экономики, а на покрытие дефицита госбюджета. Те огромные средства, которые она «пылесосит» с рынка, идут не на расширение производств, не на финансирование частного сектора, а перетекают в ОВГЗ, которыми правительство закрывает «дыры».

- Но банки заявляют о росте кредитования предприятий реального сектора экономики и заинтересованности в сотрудничестве с ними...

- На данный момент доходность по ОВГЗ составляет приблизительно 12-14%, в то же время, стоимость кредита для бизнеса могла бы быть 17-18%. Получающиеся 4-5% дохода существенны для финучреждений, но, к сожалению, они себе такого позволить не могут ввиду существенных рисков невозврата. Операционно многие компании переживают не лучшие времена, т.к. вымываются их оборотные средства под налоговым прессом.

- То есть, бизнесу сейчас сложно получить кредит?

- Крайне сложно получить кредит в целом, и в банках, в частности.

- И что делает бизнес?

- Бизнес латает дыры, перекладывает решение системных вопросов на будущее. Мы наблюдаем это в нашей каждодневной работе, к примеру, по сделкам M&A. Действительно, много компаний нуждается в деньгах. Их балансы перегружены долгами, судебными спорами с налоговыми или другими контролирующими органами. Как результат, рынок M&A, хотя и стал более активным в первом полугодии текущего года, но остается в депрессивном состоянии.

- Выполнение бюджета-2013 вызывает опасение. Так, по июльским прогнозам аналитиков Вашей компании, возможно недофинансирование расходов казны на уровне 20 млрд грн. Изменилась ли оценка?

- Сейчас наши прогнозы по недофинансированию ухудшились – около 30 млрд грн. За первые восемь месяцев доходы бюджета упали на 1,4%, тогда как годовой план предусматривает рост на 6,9%. Очевидно, что при такой динамике недобор к концу года будет существенным. Мы ожидаем, что дефицит бюджета вместо плановых 50 млрд грн может достичь 80 млрд грн.

- Каков прогноз по макропоказателям на будущий год?

- Бюджетная резолюция на 2014 год предусматривает рост ВВП на уровне 3%, инфляцию – 8,3%. То есть, рост номинального ВВП, являющегося базой для получения доходов в бюджет, ожидается в пределах 11-12%. По нашему мнению, это очень оптимистичный прогноз. Во-первых, после успешного урожая вряд ли можно ожидать ускорения инфляции. По нашей оценке, она составит около 3%. В текущем году инфляция находится у нулевой отметки, Украина балансирует у планки «дефляция». Здоровая инфляция 5-8% помогла бы разрешить ситуацию, но пока я не вижу никаких предпосылок для такого показателя. Во-вторых, пока нет оснований ожидать, что рост реальной экономики ускорится. В западных странах некоторый позитив отмечается, но пока неизвестно, насколько восстановление их экономик устойчиво.

- Осенью ускорения инфляции ожидать не стоит?

- Разве что повысят тарифы. Это будет иметь положительный эффект для экономики. Но данный вопрос больше политический, поэтому последние лет двадцать и не решается.

- Удастся ли Украине до конца года возобновить сотрудничество с МВФ?

- Есть два способа «договориться» с МВФ. Первый - непредвиденная жесткая ситуация в стране и Фонд в экстренном порядке выделяет финансирование для латания дыр, чтобы Украина не завалила весь регион. Второй способ - согласиться со всеми требованиями Фонда. Их выполнение, конечно, будет болезненно для населения (повышение тарифов – ред.) и, скорее всего, повлияет на рейтинг правящей партии, но без этого в долгосрочной перспективе не состоится восстановление экономики. Но сейчас у власти появился уникальный шанс преподнести избирателям непопулярные меры - поднять тарифы на 50-60%, доведя их до экономически обоснованных, провести разумную девальвацию и пояснить все тем, что это, дескать, не мы, это – наши русские друзья виноваты. Думаю, что никакой революции в сознании или подсознании людей не произошло бы. Власть не потеряла бы, а, наоборот, еще прибавила бы в рейтинге. Плюс гуманитарный штришок – отпустить Тимошенко на лечение в Германию. И на этой волне провести сразу две сделки: первую - с Евросоюзом, вторую - с МВФ.

- Какой вариант наиболее вероятен?

- Хотелось бы рассчитывать на второй, но вероятность первого, к сожалению, существует.

- На осенний период запланирована значительная часть выплат по внешним долгам. Как это может отразиться на состоянии финансового рынка?

- Технически для выплат долгов резервов Нацбанка, конечно, хватит. Но проблема состоит в том, что 2013 годом выплаты не заканчиваются, а приток валюты в страну недостаточен, золотовалютные резервы продолжат сокращаться. В таких условиях, очевидно, никто не будет дожидаться, пока последний доллар уйдет за рубеж и реагировать начнут заблаговременно. На сегодня краткосрочные долги в разы превышают золотовалютные резервы. Тут есть о чем беспокоиться, так как в случае даже незначительных колебаний на внешних рынках, а это происходит регулярно, валюты в стране может на все не хватить. Волнение по поводу стабильности гривни усилится, когда резервы упадут ниже 20 млрд долл. И это риск, который нельзя игнорировать.

- Насколько эффективно работает рынок внутренних заимствований?

- Более эффективно работает рынок внутренних заимствований в валюте. Долларовые ставки на уровне 7,75% по ОВГЗ сроком чуть более года и 8,25% по двухлетним ОВГЗ интересны участникам рынка. По заимствованиям в гривне ситуация иная. В связи с опасением роста процентных ставок в осенний период большой интерес к гривневым ОВГЗ не проявляется, что вынуждает правительство продавать эти ценные бумаги «дружественным» государственным банкам с доходностью ниже рыночной (например, 14,25% по 5-летним ОВГЗ).

- В июле увеличился приток иностранных инвестиций в страну. С чем это, на Ваш взгляд, связано?

- Для меня данный показатель сомнителен, скорее всего, это - статистическая погрешность, иначе Нацбанк должен пояснить ситуацию. Вообще-то из Украины идет отток инвестиций, и я не вижу никаких признаков перелома тенденции. Пока может идти речь только о сокращении оттока. Для улучшения инвестиционного климата нужны реальные реформы, возобновление сотрудничества с МВФ, принятие базовых законов для подписания соглашения с ЕС. И это, надеюсь, будет сделано за сентябрь и октябрь.

- Как обстоят дела у Вашей компании? Какова стратегия ее развития в условиях нестабильности в стране?

- Два-три года назад мы приняли стратегически правильное решение: не пошли в украинскую розницу и диверсифицировали бизнес. Сейчас биржевая торговля стагнирует. Компания сконцентрировалась на перспективных направлениях, в частности, работе с украинскими долговыми инструментами – это огромный ликвидный рынок. Мы ожидали открытия первичного рынка для корпоративных размещений и провели три транзакции в этом направлении. Сократили операционные косты, концентрируемся на западных рынках, инвестициях за рубеж. Таким образом, оптимистично смотрим в будущее.

Ксения Обуховская (УНИАН)