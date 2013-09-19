Украина на заседании совета СНГ поднимет вопрос об условиях торговли с Россией

Украинская делегация намерена поднять вопрос об условиях торговли с Российской Федерацией на заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств, который состоится в Москве 20 сентября.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами – участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

“Конечно, мы поднимем этот вопрос”, - заявил Мунтиян, который уже сегодня находится в Москве и проводит предварительные переговоры по торговым вопросам с представителями российской стороны.

“Я сегодня эту тему обсуждал. Процесс идет. Мы (Украинская сторона – УНИАН) говорим о том, что необходимо обеспечить выполнение условий свободной торговли СНГ”, - отметил правительственный уполномоченный.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, украинскую делегацию на 59-м заседании Экономсовета СНГ возглавит министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

Среди основных вопросов, которые планируется обсудить в ходе заседания: рассмотрение проекта Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности, проект Единой методологии таможенной статистики внешней торговли государств - участников СНГ в новой редакции.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о Сводном перечне конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями государств - участников СНГ и вопросы использования мировых научных электронных информационных ресурсов для повышения эффективности научной деятельности ученых СНГ.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Российская Федерация применила ограничительные меры в отношении трубной, кондитерской продукции, фарфоровых изделий из Украины. По мнению украинской стороны, такие действия идут вразрез с условиями свободной торговли, действующими в рамках СНГ и нормами ВТО.

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