Украина будет сопредседателем в совете руководителей органов налоговых расследований СНГ

Минск. Представитель Украины будет сопредседательствовать в Координационном совете руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ (КСОНР), передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«Согласно регламенту члены Совета избрали новым председателем КСОНР заместителя Председателя Комитета Государственного контроля Беларуси – директора департамента финансовых расследований Игоря Маршалова, сопредседателями первого заместителя Председателя ГНС Украины – начальника налоговой милиции Андрея Головача и заместителя Председателя Комитета государственных доходов при Правительстве Армении, начальника Оперативно-розыскного управления Роберта Галояна», - сообщил УНИАН Постоянный полномочный представитель Украины при координационных институтах СНГ Иван Бунечко.

Напомним, что Украина вне очереди председательствовала в КСОНР с сентября 2012 года.

Кроме этого, на заседании члены Координационного совета обсудили вопросы противодействия криминальным схемам, способствующим образованию у субъектов хозяйствования просроченной внешней дебиторской задолженности, и профилактики правонарушений в сфере взаиморасчетов с иностранными компаниями. Также подвели итоги работы своих ведомств по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2011-2013 годы, рассмотрели направления сотрудничества по выполнению аналогичной программы, рассчитанной на 2014-2018 годы.

На заседании КСОНР также были обсуждены вопросы совершенствования взаимодействия органов налоговых расследований стран СНГ в противодействии коррупции, борьбе с лжепредпринимательством и криминальным банкротством, преступлениями в кредитно-финансовой сфере, механизмы координации действий с другими органами отраслевого сотрудничества Содружества по вопросам противодействия нарушениям налогового законодательства.

Справка УНИАН. Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ был создан в 2000 году для взаимодействия в борьбе с нарушениями налогового законодательства.

Его основными задачами являются обмен информацией, выработка рекомендаций и предложений по выявлению, предупреждению и пресечению подобных правонарушений.

Кроме того, КСОНР способствует совершенствованию и гармонизации национальных законодательств государств – участников Содружества и развитию договорно-правовой базы международного сотрудничества в области борьбы с нарушениями налогового законодательства.