ЕБРР продлил на год программу кредитования малого и среднего бизнеса в Украине

Европейский банк реконструкции и развития продлил программу кредитования предприятий малого и среднего бизнеса объемом 100 млн долл. на 2014 год и рассматривает возможность увеличения ассигнований в зависимости от спроса и темпов возрождения экономики. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор ЕБРР по работе с финансовыми учреждения в регионе Западные Балканы, Беларусь, Молдова и Украина Генри Расселл.

«Программа была принята в конце 2011 года и рассчитана на два года. Но мировой экономический кризис внес свои коррективы, поэтому действие программы было продлено», - сказал Расселл. – «Касательно суммы финансирования – 100 млн долл. - это та сумма, которая была утверждена решением Совета директоров. Это те средства, которые доступны. Но мы всегда открыты и реагируем на спрос. И потому вопрос дополнительного финансирования программы открыт - в зависимости от спроса».

По словам финансиста, сама по себе программа кредитования малого и среднего бизнеса очень интересна Банку, поскольку она позволяет работать с бизнесом напрямую. «Мы в принципе предпочитаем прямые отношения с частным сектором. А в частном сектором огромное количество возможностей. Понятно, что в этом смысле мы берем на себя риск», - подчеркнул Расселл.

Отвечая на уточняющий вопрос, какой именно сектор особо интересен Банку, финансист сказал: «Если говорить конкретно, то в Украине нам очень интересен агробизнес».

Как сообщал УНИАН, ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 августа банк выделил на реализацию 327 проектов в общей сложности 8,55 млрд евро.

Ранее, в эксклюзивном интервью УНИАН, глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер заявлял, что Европейский банк реконструкции и развития не намерен сокращать портфель проектов в государственном и частном секторе, однако назвал определяющим фактором в этом отношении позицию инвесторов и правительства Украины в части противодействия коррупции и улучшения бизнес-климата.