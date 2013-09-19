Предоставление госструктурами России кредита Украине стало неожиданностью - эксперт

Предоставление государственными структурами России синдицированного кредита Украине стало приятным сюрпризом, учитывая испорченные деловые отношения между Россией и Украиной.

Такое мнение высказал брокер инвестиционной компании Concorde Capital Максим Слободской в информационной системе TRData.

“Возможность привлечения кредита обсуждалась в украинских СМИ с конца августа, после того, как Кабмин утвердил желаемые условия. Тем не менее, это приятный сюрприз, учитывая, что деловые отношения между Украиной и Россией были испорчены в середине августа, как только украинский президент Виктор Янукович явно заявил о намерении подписать соглашение об ассоциации с ЕС” - сказал эксперт.

По его мнению, успешная сделка показывает, что сотрудничество Украины с государственными структурами России все еще идет гладко, и будет продолжаться независимо от геополитики.

В то же время, по мнению эксперта, новое внешнее финансирование поможет Украине немного увеличить валютные резервы в сентябре, но кредита не будет достаточно для поддержания высокого уровня запасов до конца года.

«В частности, Украина планирует выплатить около 1,6 млрд долл. МВФ в октябре-ноябре, а «Нафтогаз Украины» планирует погасить 0,4 млрд долл. ВТБ Капиталу в начале октября», - подчеркнул Слободской.

По словам эксперта, правительство должно будет привлечь дополнительно 2,0 млрд долл., чтобы резервы Нацбанка не опустились ниже 20 миллиардов долларов к концу 2013 года.

Напомним, Украина привлекла синдицированный кредит в размере 750 млн долл., сообщили УНИАН в пресс-службе компании Sberbank CIB, принимавшей участие в привлечении кредита.

Ранее в постановлении Кабинета министров Украины от 21 августа 2013 года №592, опубликованном на сайте правительства, сообщалось о том, что Украина привлечет внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет.