ЕБРР не видит ничего страшного в том, что иностранные банки уходят из Украины

Европейский банк реконструкции и развития не намерен сворачивать свою деятельность в Украине, и не видит угроз в том, что некоторые иностранные банки покидают рынок Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор ЕБРР по работе с финансовыми учреждения в регионе Западные Балканы, Беларусь, Молдова и Украина Генри Расселл.

«Статистика демонстрирует отток некоторых банков. Но нас это не очень волнует, потому что есть партнеры, которые остаются, и с которыми мы работаем, - сказал Рассел, отвечая на вопрос УНИАН. - Количество банков, которые остались, превышает количество банков, которые ушли. Наш принцип – остаться и работать».

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По словам финансиста, Украины - это страна с огромным потенциалом. «В этом отношении надо быть последовательным и иметь терпение. Но мы не должны недооценивать проблемы, которые есть», - отметил Расселл.

Он сказал, что ЕБРР был и остается открытым для рынка. «При этом надо помнить, что темп и объем нашего бизнеса напрямую зависит от темпа и объема возрождения экономики», - резюмировал финансист.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейский банк реконструкции и развития продлил программу кредитования предприятий малого и среднего бизнеса объемом 100 млн долл. на 2014 год и рассматривает возможность увеличения ассигнований в зависимости от спроса на такого рода продукт.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 августа банк выделил на реализацию 327 проектов в общей сложности 8,55 млрд евро.