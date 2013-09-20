Банк Индии неожиданно повысил базовую ставку

Резервный банк Индии (ЦБ страны) 20 сентября принял неожиданное решение повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,5%.

Аналитики ожидали сохранения ставки на уровне 7,25%.

Маржинальная ставка была повышена до 10,25% с 9,5%, требования к банкам по объемам резервного капитала остались на уровне 4%, передает ПРАЙМ.

Решения регулятора вступают в силу немедленно. После их оглашения индекс фондовой биржи в Мумбаи BSE Sensex снизился на 0,3% - до 20586,67 пункта.

Как сообщал УНИАН, рост ВВП Индии остается ниже целевых 5% третий квартал подряд на фоне усилий властей по оживлению инвестиций.

За последний фингод экономика Индии увеличилась на 5%, тогда как средний 10-летний показатель находится на уровне около 8%.

Дефицит текущего счета вырос до 4,8% ВВП, тогда как Центральный банк оценивает устойчивый показатель в 2,5% ВВП. При этом потребительские цены выросли на 9,64%, оптовая инфляция составила 5,79%, что также выше цели ЦБ на уровне 5%.

Третья по величине экономика Азии сталкивается с растущими рисками из-за большого дефицита текущего счета, замедления роста экономики, бюджетного дефицита и роста объемов проблемных кредитов в банках. С начала года рупия упала более чем на 16%.