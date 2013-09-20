Кабмин не может сформировать доходы и расходы бюджета-2014 из-за новых законов - Минфин

Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности, его доходную и расходную части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - требуют дополнительного финансирования из бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Часе правительства в Верховной Раде заявил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«Кабинет министров подготовил и предоставил на рассмотрение в Верховную Раду проект закона Украины про государственный бюджет на 2014 год, одобренный постановлением правительства от 11 сентября 2013 года №662. Но есть ряд факторов, независимых от действия правительства, которые имеют весомое влияние на формирование показателей проекта государственного бюджета на 2014 год», - сказал он.

В частности, по словам Мярковского, на рассмотрении Верховной Рады находятся законопроекты, которые могут обеспечить дополнительные поступления в бюджет на сумму около 9,6 млрд грн. Также есть законопроекты, которые могут привести к значительным тратам на сумму около 9 млрд грн. Кроме того, есть проекты законов, которые нуждаются в дополнительном финансировании – около 17,5 млрд грн.

«Эти законопроекты зарегистрированы за последние две недели, то есть с 1 по 15 сентября. Ясное дело, что мы не могли их учитывать или оценивать и резервировать средства в случае их принятия», - сказал Мярковский.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что в пятницу, 20 сентября, во время Часа вопросов к правительству, Кабинет министров доложит о выполнении бюджета 2013 года и о принципах формирования бюджета на 2014 год.

Ранее эксперты предсказывали секвестр бюджета, избежать который можно лишь посредством своевременного рефинансирования накопившихся внешних долгов.

Кроме того, эксперты сомневаются в выполнимости основных показателей госбюджета на 2014 год.

По информации Министерства финансов, проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.

В апреле Кабмин подал на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию, основными параметрами которой были дефицит бюджета не более 3%, рост ВВП на уровне 3% и предельный размер государственного долга в объеме не более 31% ВВП. Кроме того, с 2014 года в Украине, согласно положениям Налогового кодекса, должны быть снижены ряд ставок налогов – в частности, по НДС - до 17% с 20% и налогу на прибыль – до 16% с 19%.

3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов своевременно рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.

4 сентября на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли своевременно подготовить реалистичный проект бюджета на 2014 год, ориентированный на поддержку национального производителя, выполнение социальных стандартов и импортозамещение.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн. – порядка 30% ВВП. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что рост государственного долга по итогам года достигнет 40% ВВП.