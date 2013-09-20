Объемы возмещения НДС из бюджета за 8 месяцев выросли до 36,9 млрд грн

Объемы возмещения налога на добавленную стоимость из государственного бюджет в январе-августе 2013 года увеличились на 18,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 36,9 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Часе правительства в Верховной Раде заявил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«За январь-август возмещено НДС денежными средствами – 36,9 млрд грн, что на 5,8 млрд грн, или на 18,8%, больше показателя прошлого года», - сказал Мярковский.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2013 года объем бюджетных возмещений по НДС увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 19% - до 27,5 млрд грн.

Читайте также: Кабмин не видит оснований для сокращения расходов бюджета