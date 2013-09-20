Россия не может исключить Украину из зоны свободной торговли - исполком СНГ

Москва. Россия не может исключить Украину из зоны свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко перед заседанием экономсовета Содружества в Москве.

«Это абсурд и выдумка. Во-первых, это исключено по положению договора – из него никого исключить нельзя. Из этого следует второе – такого вопроса нет в повестке дня сегодня, или какого-то другого заседания», - сказал Кушниренко.

Он подчеркнул, что если какой-то стране что-то не нравится, то она сама может выйти из ЗСТ СНГ, а говорить об исключении страны, которая не нравится по каким-то причинам, не правильно.

Кушниренко отметил, что большинство торговых конфликтов имеет двухсторонний характер и должны решаться непосредственно между этими странами.

«Введение защитных мер возможно. Например, через два года произойдет насыщение украинского рынка каким-то европейским товаром, и аналогичные украинские товары начнут искать свою нишу, и пойдут в Беларусь и Россию. Если это будет наносить ущерб местным производителям, тогда могут быть приняты защитные нормы. Все остальное будет нарушение всех писаных и не писаных норм», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация намерена поднять вопрос об условиях торговли с Российской Федерацией на заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств, который состоится в Москве 20 сентября.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, украинскую делегацию на 59-м заседании Экономсовета СНГ возглавит министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

Среди основных вопросов, которые планируется обсудить в ходе заседания: рассмотрение проекта Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности, проект Единой методологии таможенной статистики внешней торговли государств - участников СНГ в новой редакции.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о Сводном перечне конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями государств - участников СНГ и вопросы использования мировых научных электронных информационных ресурсов для повышения эффективности научной деятельности ученых СНГ.

В последние месяцы Российская Федерация применила ограничительные меры в отношении трубной, кондитерской продукции, фарфоровых изделий из Украины. По мнению украинской стороны, такие действия идут вразрез с условиями свободной торговли, действующими в рамках СНГ и нормами ВТО.

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