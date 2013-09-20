ВВП Беларуси за за 8 месяцев вырос на 1,1%

Минск. В Беларуси ВВП в январе-августе 2013 года составил в текущих ценах 395,1 трлн рублей (43,8 млрд долл.), увеличившись в реальном выражении на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, по данным Белстата, объем промпроизводства за январь-август сократился в сопоставимых ценах на 4,8% до 403,5 трлн рублей (44,7 млрд долл.). Объем сельхозпроизводства снизился на 2,8% до 60,4 трлн рублей (6,7 млрд долл.).

«Положительная динамика ВВП поддерживается высокими темпами роста инвестиций в основной капитал - на 10,2%, до 119,9 трлн рублей (13,3 млрд долл.) и розничного товарооборота - на 19%, до 169,6 трлн рублей (18,8 млрд долл.). Оптовый товарооборот увеличился на 2,5%, до 334,5 трлн рублей (37,1 млрд долл.)», - отмечают в Белстате.

Справка УНИАН. В соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития, Беларуси на 2013 год запланирован рост ВВП на 8,5%. В 2012 году ВВП республики вырос на 1,5% при целевом прогнозе 5-5,5%.

МВФ оценивает потенциал роста белорусской экономики в этом году на уровне 2,1%.