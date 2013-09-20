Кабмин планирует в следующем году уменьшить госгарантии до 30 млрд грн

Кабинет министров планирует уменьшить предоставление государственных гарантий в государственном бюджете на 2014 год на 60% - до 30 млрд грн с 50 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Часе правительства в Верховной Раде заявил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«Минфин может балансировать ситуацию с госгрантиями. На следующий год планируем объем не более 30 млрд при текущем объеме в 50 млрд грн», - сказал он.

Кроме того, Мярковский заявил, что правительство попытается проводить сдержанную политику, которая не будет оказывать давление на ведение хозяйственной деятельности.

При этом замминистр ушел от прямого ответа на вопрос народного депутата Олега Зарубинского о том, каким будет курс гривни в проекте бюджета-2014.

Как сообщал УНИАН, Кабмин определил условия размещения процентных облигаций Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодора») объемом 5 млрд грн под государственные гарантии, которые будут выпущены тремя сериями с разной ставкой процентного дохода и разным сроком обращения.

Кроме того, Верховная Рада Украины 19 сентября приняла в первом чтении законопроект, которым предполагается разрешить предоставление государственных гарантий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

В последнее время правительство начало активно задействоваться механизм предоставления госгарантий, несмотря на критику оппозиции.