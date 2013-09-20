Украина может освоить 500 млрд долл. инвестиций, считает Янукович

Украина может освоить инвестиции в размере 500 млрд долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович, выступая на 10-й Ялтинской ежегодной встрече.

“Инвестиционная емкость Украины, мы ее считали в разные времена по-разному, но я помню последнюю цифру - здесь мои советники сидят по экономическим вопросам - мы ее считаем около 500 млрд дол.”, - сказал Президент.

По словам Януковича, Украина имеет привлекательные проекты для инвестиций во всех сферах. Он подчеркнул, что украинская сторона готова к переговорам относительно вложения инвестиций, их гарантирования и возвращения.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в июле составил 905 млн долл. США и был наибольшим с начала года.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл. Вместе с тем, во втором квартале зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины на 390,7 млн долл., или на 0,7%, по сравнению с началом квартала.

Эксперты прогнозируют падение прямых иностранных инвестиций в 2013 году на 25% в годовом выражении, и что по итогам года инвестиции едва достигнут 5 млрд долларов.

В 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.). В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

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