Кабмин намерен сохранить объем налоговых льгот в 2014 году

Кабинет министров Украины планирует в 2014 году сохранить объем льгот, предоставляемых субъектам хозяйствования в виде преференций, на уровне текущего года, а именно - 67,4 млрд грн, а также увеличить размер фонда развития регионов до 3,5 млрд грн против 1 млрд грн в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«В 2014 году мы планируем сохранить предоставление государством действующих налоговых льгот в объеме 4,4 млрд грн. Также предусмотрен инвестиционный ресурс от предоставления преференций субъектам хозяйствования в объеме 67,4 млрд грн, как и в текущем году», - сказал Мярковский. – «Расходы государственного фонда развития регионов должны составить не менее 1% уровня доходов общего фонда госбюджета. Объем фонда регионального развития составит 3,5 млрд грн».

Кроме того, по словам Мярковского, Кабмин планирует сохранить в 2014 году тенденцию поэтапного роста прожиточного минимума, уровня минимальной зарплаты и пенсий, минимальный уровень которых не сможет быть меньше прожиточного минимума. Кроме того, планируется провести перерасчет пенсий работникам, вышедшим на пенсию до 2008 года, а также повышение пенсий военнослужащим, уволенным в запас.

Ранее заместитель министра заявлял, что на данный момент Кабмин не видит оснований для пересмотра бюджета 2013 года в сторону уменьшения расходной части. А кроме того, Мярковский подтвердил отсутствие по состоянию на 1 сентября задолженности по выплате зарплат работникам бюджетной сферы, а также задолженности по пенсионным и социальным выплатам.

Как сообщал УНИАН, в июне Президент Украины Виктор Янукович в своем ежегодном послании Верховной Раде предложил оптимизировать систему предоставления налоговых льгот, а также проанализировать эффективность их использования.

В Государственном бюджете на 2013 год объем налоговых льгот составляет 70,4 млрд грн. Вместе с тем, Министерство доходов и сборов совместно с Министерством экономики и Министерством финансов инициировало инвентаризацию системы налоговых льгот и дотаций, которую поддержала миссия Международного валютного фонда.

При этом 5 июня министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что любые изменения в политике предоставления отраслевых налоговых льгот будут обсуждаться в рамках работы инвестиционного совета, созданного при министерстве.